Fuckup Night Prague

Začíná nová éra Fuckup Nights! Kdo jiný ji může odstartovat svým největším fuckupem než dosavadní pořadatel Tomáš Studeník. Po jeho boku pak vystoupí také koreanistka Nina Špitálníková. V Severní Koreji, o kterou se mimo jiné zajímá, se omyly jen tak neodpouští. Co všechno jí při dokumentování jedné z nejtvrdších diktatur světa prošlo? Dalším vystupujícím je jeden z 200 oficiálně nejlepších ilustrátorů světa Pavel Fuksa. Během své kariéry už působil na třech kontinentech, na kterém z nich asi způsobil největší poprask? Nebo to bylo přímo v kanceláři Baracka Obamy, který také prošel jeho klientelou? Čtvrtého hosta zná každý, kdo v Česku hraje v kapele nebo nějakou českou kapelu poslouchá. Je jím Majkláč, neboli Michal Novák, zakladatel Bandzone.cz i bookingové agentury ReadHead Music. Tak trochu tušíme, že se jeho fuckup bude týkat muziky, a moc se na něj těšíme. Jako páté vystoupí hned dvě zajímavé osobnosti, stojící za jedním společným projektem – podcastem Vyhonit ďábla. Edukovat Česko o sexualitě není snadný úkol. Jaké ďábelské fuckupy tuto misi provází, se večer dozvíte od protagonistek Terezy a Zuzany.

Novou moderátorskou tváří Fuckup Nights Prague se v roce 2024 stává Ivana Veselková z pořadu Buchty, celý program pak doprovodí ještě Škola improvizace. Ta se chystá pomocí skeče FUCK UP METER naučit diváky jak s nadhledem zvládat všechny nepříjemné životní situace. Využije na to aplikovanou improvizaci. Stačí přijít o pár minut dřív a jejich vystoupení vám neunikne. A kdo že to teď Fuckup Nights pořádá, když ne Tomáš? Je to komunikační agentura saurusmedia.cz, která se za svoje fakapy nestydí a naopak se rozhodla je spolu s ostatními pořádně oslavovat.