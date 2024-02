Objevujeme město: Kde mají zvířata náhradní domov

Za divočinou se nemusí pryč z města. Lze ji zažít v zookoutku Malá Chuchle. Účastníci nahlédnou do doupat a nor zdejších obyvatel a dozví se něco víc o jejich životě ve městě. Svůj domov zde má na 30 druhů živočichů včetně daňků, divočáků, sov, ale i rysa ostrovida. Lesy hl. m. Prahy zde pečují o živočichy, kteří se kvůli svému trvalému zdravotnímu či jinému handicapu již nemohou vrátit zpět do volné přírody.

Zookoutek je totiž nedílnou součástí Záchranné stanice hl. m. Prahy pro volně žijící živočichy. Je jedním z mála možných útočišť v hlavním městě, kde handicapovaná zvířata nacházejí náhradní domov.

Program je určen pro děti od 8 do 18 let bez doprovodu. Sraz je v 15:00 v CAMPu.