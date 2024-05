Kino: PLaneta Praha

Kolik „obyvatel" má Praha? Tvůrci filmu se vydali na výpravu do betonové džungle hlavního města. Kromě lidí objevují nečekané zvířecí obyvatelstvo, jejichž každodenní dobrodružství filmaři zaznamenali díky nejmodernějším technologiím z výjimečné blízkosti.

Kde se v Praze vzali majestátní mufloni? Co si počne slípka zelenonohá, které nutrie bere možnost ke hnízdění? Do jaké zimní skrýše se na Petříně schová plch? A co roháč, najde svou partnerku v nočním reji zahradní restaurace? Vydejte se na vzrušující výpravu za desítkami zvířecích hrdinů, kteří tajně žijí v naší metropoli.

Jan Hošek / Česká republika / 2022 / 85 min. / jazyk český