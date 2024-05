Velké změny Prahy: Auta v centru

Jak se změní pravidla pro auta v historickém centru města? Kde a kolik se bude v Praze platit za parkování? Jaké výhody budou mít elektromobily? A jak se promění veřejný prostor? Prahu čeká zavedení reformy zón placeného stání a omezení vjezdu do vybraných ulic. Mělo by se tak vyřešit blokování tramvajového provozu v problematických úsecích, kde linky v tuto chvíli nabírají několikaminutová zpoždění přenášející se následně do celého města. Tím se snižuje kvalita celé MHD, kterou je však nutné udržet na vysoké úrovni, aby byli cestující motivováni ji využívat a uvolnit silnice pro ty, kdo jet autem skutečně nezbytně potřebují. Městské části získají v rámci změn větší pravomoci, a to zejména v oblasti parkování rezidentů.

Přijďte na další večer s náměstky pro dopravu a územní rozvoj Zdeňkem Hřibem a Petrem Hlaváčkem.