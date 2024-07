Letní kino – Minulé životy - Spisovatelku Noru a její dětskou lásku Hae-Sunga sice dělí tisíce kilometrů, spojuje je však výjimečně hluboké pouto.

Po více než dvou dekádách odloučení se dvě spřízněné duše setkávají během pár dní v New Yorku. Nečekané shledání s osudovým mužem přiměje Noru klást si otázku: „Co by bylo, kdyby…?“ Režisérka Celine Song v citlivé moderní romanci jedinečným způsobem v několika časových rovinách vypráví příběh dvou lidí, kteří se navzájem velmi milují, a přesto se jejich osudy fatálně míjely.

Oduševnělý příběh uchvátil diváky na festivalech Sundance i v Berlíně a teď se chystá dojmout i vás.

Zdroj fotky (Letní kino Minulé životy): CAMP