Crewpěj pro Laďku Kozderkovou

LAĎKA KOZDERKOVÁ, GENIÁLNÍ ZPĚVAČKA A HEREČKA. ŽENA S OBROVSKOU ENERGIÍ A ŠARMEM, KTERÁ DOKÁZALA ZAZPÍVAT JAKÝKOLIV ŽÁNR S NAPROSTOU JISTOTOU A LEHKOSTÍ. JEJÍ MUZIKÁLOVÉ I FILMOVÉ ROLE JSOU NEZAPOMENUTELNÉ A JSOU VZOREM SKUTEČNÉHO MISTROVSKÉHO UMĚNÍ. ŽIVOT TÉTO SKVĚLÉ ZPĚVAČKY BYL BOHUŽEL VELMI KRÁTKÝ, ALE I TAK NÁM ZANECHALA VELKÝ ODKAZ, KTERÝ CHCEME PŘEDÁVAT DALŠÍM GENERACÍM.

Nová česká hudební skupina CREWPĚJ ve středu 26. 6. odehraje unikátní koncert věnovaný kariéře Laďky Kozderkové a vzdá holt jejímu umění. V den, kdy by Laďka oslavila své 75. narozeniny a na místě, kde po konzervatoři začínala svoji pěveckou kariéru. V krásných prostorách Divadla Rokoko zazní v podání této skupiny její největší hity, které doplní svým vlastním českým repertoárem. Diváci se můžou těšit na bohatý program a mnoho překvapení. Dynamická skupina CREWPĚJ, která má za svůj hlavní doprovodný nástroj klavír, hraje popové balady s přesahem do jiných žánrů, jako je chanson, folk, swing, nebo např. pop-rock. Mottem skupiny je: Originální muzika, české texty, zpěv, piano, kytara a vždy o krůpěj víc. Zaposlouchat se tak můžete do textů, které píše sám život. Jsou o lásce, štěstí, smutku, ale i naději, o emocích a situacích, které prožíváme všichni každý den.