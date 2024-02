Seminář - Nové trendy v návykových látkách u dětí a mladistvých

Přednáška je sestavená s důrazem na rizika spojená s užíváním nikotinových sáčků, elektronických cigaret, kratomu a dalších podobných látek, které jsou v současné době velmi aktuální. Cílem je zvýšit povědomí a informovanost o těchto látkách a jejich negativním vlivu na zdraví mladých lidí. Obsah: - Aktuální trendy užívání návykových látek, ke kterým se mohou děti a mládež lehce dostat: HHC, CBD, nikotinové sáčky, elektronické cigarety a další - Možná rizika užívání těchto látek - Jak rozpoznat, že moje dítě užívá návykové látky - Jak vypadají nikotinové sáčky, co je to kratom, jak se mám zachovat, když u svého dítěte návykové látky najdu a na koho se mám obrátit pro odbornou pomoc - Prostor pro zodpovídání dotazů. Přednášku povede Bc. Tereza Braunová - vedoucí centra primární prevence Drop In. Vzhledem k omezené kapacitě je nutné si místo rezervovat.