Novoměstská filharmonie a Matyáš Novák

RAPSODIE V MODRÉM, WEST SIDE STORY

Mladý symfonický orchestr z Nového Města nad Metují vystoupí v Praze a Zlíně s jazzovými a muzikálovými melodiemi ve velkolepém aranžmá. Speciálním hostem bude mladý klavírní virtuos Matyáš Novák.

Diváci se spolu s Novoměstskou filharmonií (NoFi) vydají na cestu kolem světa. V duchu muzikálu West Side Story vyrazí z Portorika do Spojených států amerických. Do Francie nás zavede Bohuslav Martinů, který zde napsal Jazzovou suitu a Le Jazz. K prolínání východního a západního světa dojde v případě skladby Tahiti Trot. Ruský skladatel Dmitrij Šostakovič tak pojmenoval své orchestrální aranžmá skladby Tea for Two z amerického muzikálu No, No, Nanette. Fanoušky latinsko-amerických rytmů nadchnou temperamentní skladby Conga del Fuego Nuevo a Danzón No. 2 mexického skladatele Artura Márqueze.

Novoměstská filharmonie je osmdesátičlenný orchestr s bohatými zkušenostmi s vystupováním na tuzemských (Smetanova Litomyšl) i mezinárodních (Evropský hudební festival, Musica festa Florence) festivalech, ze kterých si pravidelně přiváží zlaté medaile i další ocenění.

Na svých koncertech kombinuje Novoměstská filharmonie klasickou hudbu s orchestrálními provedením skladeb z filmů a muzikálů. Ve svém domovském regionu pravidelně vyprodává koncerty a zápal jejich mladých hráčů nabíjí přítomné diváky pozitivní energií. Jako své poslání si orchestr zvolil předávat lásku (nejen) ke klasické hudbě.

Klavírista Matyáš Novák patří díky mimořádnému harmonickému cítění, širokému repertoáru a vynikající úhozové technice k nejperspektivnějším pianistům své generace. V deseti letech

vystoupil poprvé s orchestrem, v devatenácti debutoval v Carnegie Hall, ve dvaceti se představil samostatným recitálem na festivalu Pražské jaro. O jeho zcela mimořádném hudebním talentu svědčí nejen množství cen na domácích a zahraničních soutěžích, ale i fakt, že ve svém mladém věku má v repertoáru čtyři desítky koncertů s orchestrem a stovky skladeb pro sólový klavír.