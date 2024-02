František Nedvěd divukrásných 50 let

František Nedvěd ml., prvorozený syn Františka Nedvěda se rozhodl své narozeniny oslavit koncerty v ČR a na Slovensku v těchto městech: BRNO, SKALICA, PRAHA A PLZEŇ. Zazní symbolicky skladby, které jste mohli slyšet na jubilejním koncertu 20 let písniček Honzy Nedvěda. V loňském roce to bylo přesně 30 let, co tento koncert proběhl. 20+30 je 50 a František právě slaví svých divukrásných 50 let svého života.

Přijďte si zazpívat společně s Františkem Nedvědem ml. a Danielem Krobem písničky od Nedvědů, které vás chytnout za srdíčko. Hostem těchto koncertů bude zpěvák, skladatel a moderátor Josef Zoch, který se známý především jako skvělý country zpěvák. Společně s Františkem vám v druhé části koncertu zazpívají nejznámější české country skladby.