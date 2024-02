The Midnight v Praze

The Midnight, synthwave kapela z Los Angeles, kterou tvoří hlavně ústřední duo Tyler Lyle a Tim McEwan, se vrací do Prahy! Když tady byli poprvé, vyprodali Futurum, v červenci to rozjedou v prostornějším Lucerna Music Baru. Dostane se tak na daleko víc fanoušků, kteří si můžou přijít užít jedinečnou tvorbu téhle dvojice.

Je to víc než house, je to živější než pop a dohromady to dává muziku, která má svůj signature styl a která umí okouzlit. Nenechte si ujít!