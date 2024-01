DJ-ing vnitřních partnerů: Dialogické jednání / Cyklus Úterního Kratochvílení

Ochutnávka původní české tvůrčí metody prof. Vyskočila z DAMU, kterou vám přiblíží herec Martin Němec. „Vycházet ze sebe“ a „přicházet k sobě“ i „jít do sebe“ hlasem, řečí, a zdůrazní, že jde jen o zkoušení, hledání, učení se a nalézání, tedy nikoli o předvádění nějakého umění. Posléze vyzve přítomné, kteří sedí na židlích vedle sebe v řadě čelem do prostoru jako diváci, aby někdo, kdo chce, šel „na plac“ a zkoušel to. To je v podstatě jediná instrukce „co dělat“. U většiny může být DJ-ing a bývá cestou sebeobjevování, sebepoznávání a sebepřijetí, u leckterých také cestou seberealizace. To dle předpokladů, nadání a zájmů.

Může být a bývá, jak už řečeno, vytvářením psychosomatické kondice pro tvořivou komunikaci.

Může být a bývá prožitím, poznáním a studiem principů dramatické hry.

Může být a bývá prožitím, poznáním a studiem nepředmětného herectví (hráčství, aktérství).

Může být a bývá, je-li jako takové poznáno a pochopeno, otevřenou a otevírající cestou, metodikou zkoušení, hledání i vnímání, všímání si a nalézání.

Martin Němec ve svých 20 letech se stal členem A-studia v pražském divadle Rubín. V letech 1990‒94 studoval na katedře Alternativního a loutkového divadla DAMU, kde se setkal s DJ-ingem. Od roku 2017 působí jako herec v Divadle pod Palmovkou. Má rád oči zavřené, stejně jako otevřené, ale nejradši má ten rozdíl.