EduArt PopUp prezentuje to nejlepší současné umění ze sbírek začínajících sběratelů Jan Poupě, Eliška Konečná, Adam Kašpar či Sabina Knetlová – to je jen pár jmen z téměř tří desítek autorů, jejichž díla budou k vidění v Pragovka Gallery od 17. do 21. ledna 2024.

Výstava představí výběr obrazů, fotografií i soch, které si do svých začínajících sbírek pořídili absolventi vzdělávacích programů EduArt Experience.

Výstava potrvá od 17. ledna do neděle 21. a zakončí komentovanou prohlídkou vybraných výtvarných ateliérů na Pragovce od 14:00 do 16:00 hodin.