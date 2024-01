Roberto Bossard Quintet

Přibližně 20 let po své první "skupině" založil Roberto Bossard další kvintet. S novým týmem, novými vlastními skladbami (plus několika pečlivě aranžovanými jinými skladbami), novými nápady, ale se starým nadšením, které ani v nejmenším nevyprchalo. Šťastné rozhodnutí, které nyní pětice zkušených protagonistů vysokého kalibru uvádí do praxe jednoduše krásným způsobem, plným muzikálnosti a kreativity a s velkou vervou.

V pestrém repertoáru každý z nich vnáší své individuální kvality s bravurou, citlivostí a na úrovni očí do dobře vyladěného, harmonického zvuku kapely, která neodolatelně swinguje a nabízí podmanivé atmosféry a momenty. Zvláštní lahůdkou je vřelý, plný zvuk Gibsonu ES 5 Roberta Bossarda z roku 1949, který neztratil nic ze svého kouzla. Není divu, když na něj hraje takový starý velký mistr, jako je on!