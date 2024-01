Suffocation v Praze

Je třeba představovat legendární „vynálezce“ slamu Suffocation, jednu z nejlepších koncertních kapel a 35 let jednoho z nejosobitějších interpretů death metalu, který jeho hranice posunul už několikrát?

Jejich hudba snese nejpřísnější měřítka, ať se to týká techniky, skladatelství či osobitosti. Každé z jejich 8 alb je unikum, každé z nich přineslo inteligentní brutalitu, která vychází z tradična a přitom zachovává progresivní přístup. Každá deska Suffocation posunuje nejen tvář kapely, ale i celého žánru, a tak to bez pochyb bude i s 9. deskou „Hymns from the Apocrypha“, která vyjde 3. listopadu.

V roli předkapel se představí Enterprise Earth, Sanguisugabogg a Organectomy.