Delvon Lamarr Organ Trio v Praze

Feel good music at its best! Přední americký klávesista a hammonďák Delvon Lamarr přiváží se svým triem do Prahy „hudbu pro dobrou náladu“ – roztančenou radostnou směs 60s soul-jazzu, svůdného neworleanského funku, klasického instrumentálního soulu s příměsí kytarového acid-rocku.

Naživo je trio ze Seattlu k nezastavení, překypuje energií, improvizací, spontánností, momentálními nápady a fantazií, se kterou přistupuje ke klasickým i vlastním skladbám. Jejich hudba míří přímo do srdce i hlavy a donutí vás tančit a propotit trička. Nenechte si ujít!

Doors 19:00 Start 20:00