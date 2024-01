Lake Malawi v Praze

Indie-popová kapela Lake Malawi vyráží na klubové turné k příležitosti deseti let od svého založení. Sestavu Albert Černý (zpěv, kytara), Jeroným Šubrt (baskytara), Jan Uvira (klávesy), David Kandler (kytara) a Pavel Plašil (bicí) jako speciální host obohatí zpěvačka Dominika Hašková z kapely We Are Domi. Nenechte si tuhle jedinečnou oslavu Lake Malawi ujít!

Doors 20:00 Start 21:00