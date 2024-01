Amistat v Praze

Indie-folková kapela Amistat se po roce vrací do Prahy, tentokrát do Lucerna Music Baru. Dvojčata Jana a Josefa Prasilovi sdílí nepopsatelné pouto, které je nejzřetelnější v momentech, kdy spolu nahlas zpívají. Mají mezi sebou harmonii, která pramení z jejich sourozenecké vazby, a přitom je v jejich tvorbě přítomná rozdílnost každého z nich. Připomínají moderního Simona & Garfunkela, inspiruje a ovlivňuje je Ben Howard, Kings of Convenience nebo třeba Kodaline.

Tvoří hravě, jemně a zároveň intenzivně a získají si každého posluchače. Přijďte se přesvědčit!

Doors 20:00 Start 21:00