Večer čtení se Simonou Babčákovou

Poté, co nám v roce 2023 běhal při čtení textů mráz po zádech, se Noci čtení vracejí do Prahy, tenokrát s tématem "Tělo"! Přijďte si ve čtvrtek 18. ledna 2024 od 18 hodin poslechnout herečku Simonu Babčákovou, která bude v češtině číst uryvky z francouzské klasiky i méně známých děl.

Tělo se v literatuře objevuje v nekonečném množství podob, metamorfóz a rozjímání. Může být básnickou evokací, předmětem anatomie pro vědu, zrcadlem charakterových rysů románové či pohádkové postavy, formou hybridizace s technologií v science-fiction příbězích, v komiksu je tím "nejuniverzálnějším obrazem, s nímž má kreslíř co do činění", jak říká Will Eisner, a v detektivkách často mrtvolou uprostřed zápletky. Tělo je také výsostně politické téma, tvořící součást "korpusu", který umožňuje řešit některé velmi aktuální otázky, jako jsou feminismus nebo vztah člověka k přírodě.