Prodejní výstava Umění bez hranic

Jmenuji se Renáta Zítková, maluji obrazy pod uměleckým jménem Z-art. Narodila jsem se v Plzni roku 1975 a momentálně tvořím a žiji v krásné vesničce Louňová. Jsem zrozená ve znamení berana a v mém datumu narození mám tři čtyřky což značí velkou energii, aktivitu a kreativitu. Již od útlého dětství jsem věděla co mě baví, čemu se chci věnovat a postupně si plním sny. Jako dítě jsem se účastnila malířských soutěži, ale osud mě zavál k jiné tvořivé činnosti. Profesně jsem se malování začala na plno věnovat v roce 2017. Nyní maluji na plátno akrylovými barvami a tvořím především intuitivní obrazy.

V mých kolekcích se objevují abstrakce vesmíru ,jelikož vesmír je má srdeční záležitost od dětství a realistické krajinky ve, kterých jsme se našla po přestěhování se do krásné přírody. Dalším je kolekce s názvem Obrazy s příběhem. Nejnovější kolekce spojující vědu a umění se stejnojmenným názvem . Jedná se o mikro a makro svět . Zde bych chtěla poukázat na to co lidé nemohou pouhým okem vidět , nebo na to, co lze lehce přehlédnout . Oba světy jsou fascinující . Každý můj obraz je originál, má duši, svoji energii, svůj příběh. Maluji většinou strukturované obrazy, protože miluji světlo, plastičnost a kontrasty. Kdo je senzitivní dokáže v obrazech přečíst příběhy a nacítit jejich energii. Tvořím originální šperky z chirurgické oceli a pryskyřice. Ilustrovala jsem knihu Dítě štěstěny, kde jsou básně doprovázené mými obrazy. Baví mě vše kde se dá využít tvořivost.

Jmenuji se Daniela Bařtipánová Mé malby vznikají ve vesnici pod Horou Říp - Krabčice.Co mám a nemám ráda..nemám ráda ,sychravé počasí a Vánoce na blátě mezi mé nej.... patří má rodina.Pak určitě Jaro a všechno co k tomu patří. Miluji staré věci, hudbu, tanec, víno, mandle v čokoládě, dobré jídlo, divadlo, procházky, jízdu na kole, koloběžce, práci s energií a především ráda zkouším a poznávám nové věci jako např. kurz pravé mozkové hemisféry v roce 2016 -malba tužkou. Poté jsem chtěla zkusit něco víc a šla jsem na kurz olejomalby, dále na malbu akrylem a malbu suchým štětcem. Jako samouk jsem si zkusila i malbu špachtlí, ubrouskem,a tak různě co mi proletí hlavou. Od té doby kreslím pravidelně. Najednou jsem objevila, že kreslení je pro mě způsob relaxace, uvolnění a také sebevyjádření. Je to pro mě jako meditace. Když kreslím, jsem plně soustředěná na moment přítomnostinosti, na svůj dech, na pohyb mé ruky a střet štětce,tužky,ubrousku,uhle co mám po ruce . Je to pro mě cesta do mého vnitřního světa, kde mohu být sama se sebou, vnímat své pocity a myšlenky a dát jim tvar a barvu na plátně. Nemám vyhraněny styl ani techniku, maluji co mě napadne ,baví,zaujme . Naskytla se mi možnost přihlásit se do projektu Magický čtverec , kde jsem měla příležitost namalovat obrazy na plátno o velikosti 136x136 cm. Obrazy pak budou putovat pět let po celém světě s možností koupě..Měla jsem čest vystavovat v Galerie u zlatého Kohouta,Azyl Bar -Plzeň,Mezinárodní výstava Open Art Fest.Mám v plánu výstavy realizovat i v KosteleDo každého obrazu ,který maluji či kreslím vkládám kus svého já ,své energie a velmi mě to pohlcuje jsem pak schopna malovat, kreslit od večera do rána..Nové poznatky a zkušenosti vítám a nebráním se ničemu