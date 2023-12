Retro Vánoce naposledy v obchodním domě Kotva

Od céček a sifonů přes přenosnou Teslu a Emgetonky až po nábytek z UP Rousínov a umakartové jádro. Největší retro muzeum v Česku, které loni vzniklo ve čtvrtém patře obchodního domu Kotva, mohou lidé navštívit už jen do 14. ledna 2024, kdy se muzeum na čas uzavře a přesune do nových prostor.

Nyní přibyla v expozici také vánoční dekorace, kterou návštěvníci najdou v prostorách bytu, především v kuchyni a v obývacím pokoji. Jaké cukroví se peklo, jak byl nazdobený vánoční strom a co pod ním našly děti i dospělí? Na stromečku nechybí tradiční skleněné foukané ozdoby a čokolády z kolekce, na jídelním stole voní zase linecké a nechybí ani Arabesky či vánočka. Jak moc se změnily dekorace a vánoční tabule od 70. let až po dnešek, to mohou návštěvníci posoudit dle exponátů sami. Stejně tak mohou porovnat obsah dárků pod dvěma vánočními stromy. Pod jeden z nich se nadělilo skromněji, druhý skrývá poklady z Tuzexu.

Expozice ve stávající podobě bude otevřena už jen do neděle 14. ledna 2024. V nových prostorách návštěvníky čekají nové exponáty, témata i rozšíření celé výstavy.

Vstupné 220,- Kč; děti 145,- Kč; studenti/senioři 175,- Kč; rodinné vstupné 580,- Kč.

Expozice je otevřena každý den od 9 do 20 hodin.