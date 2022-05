Všudypřítomný umakart, čekání na vysněnou skládačku za poslechu Jiřího Korna na gramodesce. Zní vám to povědomě? Husákovy děti a jejich rodiče jistě tuší, ale co mladší generace? Přijďte si zavzpomínat a seznámit omladinu s historií do Retro muzea Praha! Retro muzeum Praha představuje design, trendy i běžný život v 70. a 80. letech minulého století v Československu. Rozkládá se na více než 2 000 metrech čtverečních ve čtvrtém patře OD Kotva. Zobrazuje zhruba 12 000 unikátních předmětů, z nichž byla většina získána pomocí národní sbírky. Druhou šanci v muzeu dostávají předměty, které se mnohdy ztrácí v propadlišti dějin, přestože o historii mohou mnohé vypovědět. Atraktivně přibližuje tehdejší dobu mladší generaci a ve svém programu nabízí také expozici vysvětlující fungování disentu či komunistické propagandy. Retro muzeum Praha chce aktivně přispívat k udržení odkazu československého designu.