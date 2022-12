Jak se slavily Vánoce v Československu 70. a 80. let

Jak se slavily Vánoce v časech, kdy jim vládl Děda Mráz? Na to odpoví nové expozice v Retro muzeu Praha. Ve 4. patře OD Kotva mohou lidé zavzpomínat, jak prožívali děti i dospělí vánoční svátky před padesáti či čtyřiceti lety, na časy, kdy se stály fronty na mandarinky, kubánské pomeranče se nedaly oloupat, muže potěšil pod stromečkem Pitralon a na stole vedle kapra a bramborového salátu stála láhev červeného Svatováclavského. Retro muzeum Praha ukazuje vánoční výzdobu, která byla pro 70. a 80. léta v Československu typická, připomene nejoblíbenější hračky, ikonické stojánky na stromeček, sváteční tabuli a další zajímavosti Vánoc v normalizaci.

Máte chuť si připomenout každodenní život i střípky Vánoc 70. a 80. let? Možná vás překvapí, co se změnilo a kolik naopak zůstalo stejné. V interaktivní expozici se můžete vrátit v čase zpět před rok 1989 i díky spolupráci s projektem Svoboda není samozřejmost a speciálnímu telefonu, ve kterém na vlastní uši uslyšíte, jak to tenkrát bylo v Československu třeba s volnočasovými aktivitami či svobodou vyznání.

Retro muzeum Praha v OD Kotva je otevřeno denně od 9 do 20 hodin v průběhu vánočních

svátků i Nového roku, s výjimkou 24. 12., kdy je otevírací doba od 9 do 14 hodin.

