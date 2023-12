D.Y.K. 2024 v Praze

No a je to tady! Přátelé, soukmenovci, kamarádi, fandové, fanynky, ten, ta i ono, mladí, staří i vy nejmenší. Kapela D.Y.K. v čele s Vojtěchem Dykem pořádá velkolepou hudební párty v naší největší hale, v pražské O2 areně 27. listopadu 2024. Oslavu života. Večer naplněný až po okraj kvalitní hudbou, špičkovými hudebníky, emocemi, show, ale i intimitou niterných skladeb, které více či méně znáte. O překvapení nebude nouze.

„Poté, co jsme objeli s kapelou D.Y.K celou republiku při klubovém V přítomnosti Tour, jsme se rozhodli pro zvětšení celého konceptu koncertu, kam nám až síly stačí. To jest do O2 areny. Zjistili jsme, že na našich koncertech se pomocí hudby vlastně vytváří takový nový kmen. D.Y.- Kmen. Ve kterém je nám všem dobře. Takže neváhejte, lístky zakupujte a přijďte s námi oslavit Dykuvzdání a vychutnat si hudební událost roku 2024. Kdo zakoupí, neprohloupí. To Vám slibuju, jakože se Dyk jmenuju.“