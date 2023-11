Karel Kryl 80 – Petr Samšuk & Václav Tobrman

Karel Kryl 80

12. dubna 2024 by se Karel Kryl dožil 80 let. To si žádá trochu větší slávu a vzpomínku!

Petr Samšuk, který vystupuje s recitálem písní Karla Kryla již sedm let, se pro tuto mimořádnou příležitost rozhodl obohatit večer o Krylovu poezii a také o after party s lidovkami, které Kryl často po koncertech hrával na kytaru.

Recitace Krylovy poezie se ujal Václav Tobrman – multiinstrumentalista, zpěvák, moderátor, herec, ale hlavně milovník a znalec Krylova díla. Václav si rovněž zazpívá některou ze svých oblíbených Krylových písní. Večer bude otevřený překvapením! To si nenechte ujít!

After party po koncertu obstará v kavárně kapela Folklor trio, ve které si Petr Samšuk zhmotňuje svou lásku k lidovým písničkám.

Petr Samšuk

Muzikant mnoha tváří Petr Samšuk hraje na kytaru, akordeon a zpívá. Vystupuje nejčastěji s vlastní stálou kapelou Sam’s band, ale i v menších sestavách a také sólově.

Sólově vystupuje hlavně s výběrem písní Karla Kryla. Před různými úpravami dává přednost snaze o zachování síly sdělení Krylových písní hraných a zpívaných jedním interpretem. K jeho největším úspěchům patří vystoupení s recitálem písní Karla Kryla v rámci mezinárodního hudebního festivalu Český Krumlov – u „rozmlácenýho kostela“ ve vojenském újezdu Boletice (2019). S recitálem písní Karla Kryla vystupuje již 7 let a absolvoval desítky koncertů.

Petrova kapela Sam’s Band má v repertoáru koncertní projekty věnované tvorbě Boba Dylana, Erica Claptona a Petra Kalandry. Prvním projektem byl v roce 2016 Birthday Concert Boba Dylana, téměř tříhodinový koncert zachycující celoživotní tvorbu tohoto barda v mnoha jejích podobách. Následoval muzikantsky poměrně náročný program na počest mága kytara a atmosféry – Erica Claptona. Koncertní projekt Uzenej večer pro Petra Kalandru pak byl logickým pokračováním, protože Kalandrova hudba Petra Samšuka v 80. letech pro příchodu do Prahy na studia formovala.

Ve Folklor triu se Petr věnuje milovaným lidovým písním z různých oblastí. Jak o sobě sám říká, „nechal půlku srdce na Horňácku“.

Václav Tobrman

Václav Tobrman je multiinstrumentalista a zpěvák, který v roce 2014 získal druhé místo v prestižní soutěži Pianista roku. Je také textařem a skladatelem, ale i moderátorem a hercem. A v neposlední řadě je milovníkem a znalcem díla Karla Kryla, a proto přijal účast na projektu Karel Kryl 80.

Václav je rovněž vyhledávaným učitelem hudby. Soukromě vyučuje hru na piáno, klávesy, kytaru, ukulele a učí také zpěv. Působil jako uznávaný pedagog například na Mezinárodní konzervatoři Praha, Taneční konzervatoři Praha, VOŠ Herecké Praha a ZUŠ Harmony.

V poslední době se věnuje tvorbě reklamních znělek, firemních motivačních písní, scénické hudby k divadelním představením, filmové hudbě a vytváření nejrůznějších narozeninových a svatebních písní podle přání zadavatele.