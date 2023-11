Game Jam - Workshop herního designu

Přijďte se dozvědět něco málo o herním designu v úterý 28 . listopadu! Kdo je to herní designér, a kdo herní vývojář?

Hry jsou tu s námi od nepaměti, a proto si na úvod řekneme něco o různých typech her, ať už starých nebo nových, a také o herních mechanikách, jejichž prostřednictvím hra vypráví svůj příběh.

Po tomto krátkém úvodu si sami budeme moci vyzkoušet, jaké to je designovat hru skrze bleskový game jam.

Běžně se během game jamů vyvíjí počítačová, stolní, mobilní nebo jakákoliv jiná hra na zadané téma po dobu od 24 do 48 hodin. Náš game jam, který potrvá zhruba 1 hodinu, se zaměří na základní důležitou část procesu – koncept nové hry. Vylosujeme si téma, rozdělíme se do skupin a společně se dáme do vymýšlení. Půjde nám hlavně o to, jak bude hra fungovat, jaký příběh bude vyprávět, kde se bude odehrávat a co přesně se v ní bude dít?

Účastnit se může kdokoliv, avšak doporučený věk pro workshop je od 13 let výše.

V českém jazyce, rezervace nutná.