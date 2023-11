Autogramiáda, přednáška a křest knihy Jakuba Vágnera

Jakub Vágner představí svou novou dětskou knihu s názvem „Jak ryby nedaly Jakubovi spát“. Akce se bude konat v OC Letňany ve čtvrtek 9. listopadu od 13:30 do 16:30. Od 13:30 do 15:30 proběhne autogramiáda autora v prodejně BUSHMAN, v rámci které bude probíhat i předprodej knížky. Od 15:30 do 16:30 bude následovat přednáška, na kterou je vstup pro širokou veřejnost zcela zdarma. Slavnostní křest se bude konat v 16:30. Knihu pokřtí Jakubův bratr Karel Vágner ml. se synem Brunem.

Prostřednictvím své nové knihy se rybář a cestovatel Jakub Vágner vrací zpět do dětských let a vzpomíná na léto plné zážitků. Příběh volně navazuje na knihu „Jak Jakub potkal ryby“, a i tentokrát je plný neopakovatelných dobrodružství. Kniha je bohatě ilustrována kreslířkou Evou Rémišovou.

Hlavním motivem knihy je nejen rybářská vášeň a touha po poznání, ale také nesplněný sen ve formě nepolapitelného sumce. V poutavém příběhu poznává knižní hrdina tajemství přírody, učí se mnoho nového nejen o rybách, ale hlavně sám o sobě. Díky své autenticitě, laskavosti, popisu čisté přírody a hlubokým myšlenkám zaujme příběh nejednoho malého i velkého čtenáře.

Křest nové knihy bude pro rybáře Jakuba Vágnera poslední zastávkou v České republice před letošními Vánocemi. Hned poté se totiž vydává na náročnou expedici do Bhútánu. Do „země hřmícího draka“ vyráží společně s cestovatelem a dobrodruhem Rudolfem Švaříčkem.

Těšíme se na vás!

VÍCE INFORMACÍ ZDE