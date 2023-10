Ikon v Praze

Zpěvák, hudební skladatel, multiinstrumentalista a producent Tomáš Konůpka stojí za projekty jako Navigators, Android Asteroid, MYDY / Mydy Rabycad nebo 7krát3 a Reflex ho v roce 2021 vyhlásil Hudební osobností roku. A protože výzev není nikdy dost, vydal se na sólovou dráhu jako IKON. Žánrově je rozkročený mezi moderními beaty a klasickým soulem. Během křtu ho na pódiu doprovodí živá kapela a jako support se přestaví vycházející hvězdy české indie scény Good Times Only.

O after party se postará legendární DJ Bidlo, jeden ze zakladatelů a pilířů české houseové scény. Dorazte, bude to velký!

Doors 20:00 Start 21:00

