Mezinárodní filmový festival 3Kino

Již brzy se Praha stane epicentrem evropského filmového světa. V pondělí 6. listopadu začíná soutěžní část 10. ročníku středoevropského festivalu 3Kino FilmFest. Organizátoři prozrazují, že v porotě letos bude legendární polský režisér Krzysztof Zanussi.

„Středoevropskou kinematografii sleduji již desítky let, a proto se na 3Kino FilmFest moc těším. Je to vlastně unikátní příležitost vidět všechny novinky na jednom místě,“ říká režisér.

Do soutěže bylo nominováno více než 20 snímků z Polska, Slovenska, Maďarska a

Česka.

Jubilejní 10. ročník otevře film JAGNA (Chłopi) čerstvě nominovaný na Oskara (více

zde: http://www.bohemiamp.cz/filmy/jagna/1940/ ). Jedná se o novinku režisérského dua

Doroty Kobiely Welchman a Hugha Welchmana.

Kompletní program najdete ZDE