Mozart, Beethoven & Schubert in Smetana hall

W. A. Mozart – Overture from the Opera „Marriage of Figaro“, KV 492

L. van Beethoven – Piano Concerto No. 5 in E-flat major "Emperor, Op. 73

F. Schubert – Symphony No. 8 in B Minor "Unfinished", D. 759



Na koncertě vystoupí Dvořák Symphony Orchestra Prague (45 members) se sólovým klavírem.

Piano soloist: Veronika Böhmová

Conductor: Martin Peschík