Baťa SOBĚ - Výstava o Tomáši Baťovi

Výstava pořádaná ekologickým papírnictvím Be Nice je věnována významnému českému podnikateli a jeho seberozvojovém programu. Prohlédnout si můžete také seberozvojový deník, diáře a plakáty. Přijďte se podívat na výstavu v pražském Vnitroblocku v Holešovicích, která se koná 5. 9. – 11. 10. 2023.

"Nejprve vybuduj sebe, pak vybuduješ podnik!"

Tomáš Baťa byl pověstný jednou vlastností, a sice že neplýtval slovy a planými řečmi. Za každou jeho zmíněnou myšlenkou můžete s jistotou spatřovat vážnost a odpovědnost, se kterou ji pustil do světa. Jen málokdo dokáže pochopit a správně vyložit jeho slova: "Neodkazuji tyto budovy, ani stroje. Budovy, to jsou jen hromady cihel, betonu a skla, stroje jsou jen hromady železa. To, co vám odkazuji, je systém. Systém, který tu zůstává k užitku všem." A když říká Tomáš Baťa k užitku všem, myslí tím důsledně opravdu všem, ne tedy jenom podnikatelům a manažerům, ale opravdu všem, kdo chtějí.

Paralelně se Systémem řízení Baťa se ve firmě vyvíjela také filozofie, která v sobě nesla jak pojetí přístupu člověka k práci, tak také k sobě samému a svému životu. Základem úspěchu je totiž dle baťovské filozofie odvaha začít budovat sám sebe, najít dostatek síly, aby se člověk stal prioritou sám pro sebe a disciplína se pro něj stala nástrojem, jak dosahovat svých snů, a ne nepříjemnou nutností.

Jak začít sám u sebe?

Na základě baťovských hodnot jsme vytvořili naše výrobky Deník SOBĚ, Diáře pro rok 2024 a Signované autorské tisky. Deník SOBĚ je členěn do 3 základních kapitol - VNÍMAT, PEČOVAT, DOPŘÁT. V každé kapitole si sami sobě dáte odpovědi na otázky, které vás budou dále inspirovat. Deník vás bude po celé cestě provázet a bude Vašim pomocníkem. Stránky Deníku vás donutí: zastavit se, uvědomit si, zapsat si své kroky ke změně, zhmotnit své myšlenky do cílů a přání, zpětně vyhodnotit své kroky k sobě.

Diáře pro rok 2024 jsme vytvořili s úctou k českému řemeslu a podnikání, jehož kolébkou se stalo město Zlín. Celý rok Vás budou provázet nadčasové myšlenky Tomáše Bati. V závěru každého měsíce najdete prostor pro vaše vlastní myšlenky a nápady.

