Haptická komentovaná prohlídka: Pragerovy kostky

Areál bývalého Projektového ústavu hl. města byl podle návrhu Karla Pragera postaven v letech 1969–1973. Co všechno najdete v takzvaných Pragerových kostkách a okolí? Kde je ukryté pivovarské sklepení? A co změní plánovaná rekonstrukce budov Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy? Vydejte se v CAMPu na haptickou prohlídku, která vás zavede do historie, současnosti i budoucnosti celého areálu, kde dnes sídlí IPR a CAMP.

Akce se koná v rámci festivalu Den Architektury 2023.

VÍCE INFORMACÍ ZDE