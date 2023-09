Kings of Swing: Duke Ellington, Quincy Jones + další

Orchestr Big Band Trumpets (BBT) je jediným orchestrem na světě, který stabilně vystupuje ve složení trumpetová sekce, podložená rytmikou (piano, bass, bicí) a doplněná ženským vokálem.



Úspěch orchestru je dán pracovitostí, nadšením při vystoupení ale hlavně kvalitním notovým materiálem.



Důmyslné rozdělení trumpet na dvě sekce, které se navzájem prolínají v kombinaci s rytmikou nejednou překvapilo laickou i odbornou skupinu posluchačů. Každý slyšel hrát skladby jako In The Mood, Summertime, Georgia, Rat Race, Cave Canem, Opus One, Flying Home a další od světových či domácích orchestrů s obsazením saxofony, trombóny, trumpety a rytmika. Ale slyšet to samé pouze v trumpetách

