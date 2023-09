FILMharmonie: SCI-FI

Zahajovací koncert sezóny 2023/2024 bude nezapomenutelným zážitkem pro všechny milovníky SCI-FI, na své si ale přijdou také milovníci velkolepé symfonické hudby. Filmová filharmonie vás zavede do neznámých galaxií, budoucnosti i nejrůznějších fantastických světů prostřednictvím jedinečných filmových skladeb. ​Dirigent: Ondřej Vrabec



Program: Alan Silvestri Back to the Future III / Návrat do budoucnosti III End Credits ​ Jerry Goldsmith Alien Main Title, Hyper Sleep ​ Ennio Morricone Mission to Mars / Mise na Mars A Martian ​ Ludwig Göransson The Mandalorian Main Theme ​ John Williams A.I. Artificial Intelligence / A.I. Umělá inteligence The Reunion ​ Alan Silvestri Predator Main Title, Jungle Trek, First Arrow ​ Jerry Goldsmith Star Trek VIII: First Contact / Star Trek VIII: První kontakt End Credits

​ —přestávka—

Jerry Goldsmith Total Recall The Dream ​ James Newton Howard Signs / Znamení Main Titles, Hand of Fate Pt. I ​ Hans Zimmer Inception / Počátek Welcome Home Mr. Cobb ​ James Horner The Rocketeer End Credits ​ Michael Giacchino Star Trek Into Darkness / Star Trek: Do temnoty Suite ​ Hans Zimmer Interstellar Suite ​ John Williams Star Wars: Episode IV – A New Hope / Nová naděje Main Title

FILMharmonie Symfonický orchestr Filmová filharmonie vznikl na konci roku 2013 jako těleso, které se zabývá nejen hudbou filmovou, ale také hudbou populární. Má za sebou již dva koncerty – dubnový koncert s tématem Western, který se konal...