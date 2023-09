Chuck Ragan v Praze

Americký skladatel a hudebník, zpěvák a kytarsita kapely Hot Water Music, Chuck Ragan se po dlouhých letech vrací do Prahy. 9. prosince přiveze do Futura svou nejnovější sólovou desku The Blueprint Sessions. Raganovo charisma je v kombinaci s jeho hlubokým hlasem a kytarou zárukou příjemného poslechu. Sám říká, že v textech je upřímný a že píše a zpívá o tom, co sám zažíval a zažívá. Nestydí se ani za spoustu lovesongů, protože podle něj je láska to, co nás drží nad vodou.

V tomhle folk-rockovém podání, které čerpá nejen z klasické americké hudební tvorby, ale hodně taky z rock’n’rollu, nejde Raganovi nevěřit, že všechno, co fanouškům předává, předává opravdu od srdce. Přijďte se přesvědčit.

