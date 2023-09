Bohren & der Club of Gore v Praze

Kultovní Bohren & der Club of Gore přivezou v březnu do Paláce Akropolis svoji temnotu

28. března 2024 se do Prahy vrací kultovní soubor Bohren & Der Club of Gore, který už čtyři dekády brázdí vlny ponurých noirových nálad. Německé doom-jazzové těleso konečně v Paláci Akropolis zahraje materiál z poslední desky Patchouli Blue, která vyšla v roce 2020. Turné k ní jim přerušila pandemie Covidu, Bohren & Der Club of Gore se k nám vrátí po pěti letech. Skupina vystoupí v rámci Music Infinity.

