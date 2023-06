Stanley Kubrick

Kubrick je řazen mezi prominentní figury dějin kinematografie a považován za jednoho z nejvýznamnějších gigantů celé filmové historie. 95 let od Kubrickova narození (1928) si se připomíná jeho půl století trvající filmařská kariéra, čítající díla jako The Killing (1956), Paths of Glory (1957), Lolita (1962), Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb (1964), 2001: A Space Odyssey (1968), A Clockwork Orange (1971), Barry Lyndon (1975), The Shining (1980) nebo Full Metal Jacket (1987). Jeho legendární tvůrčí mistrovství utnula až nečekaně náhlá smrt ve věku 70 let před necelým čtvrtstoletím, krátce před premiérou jeho posledního filmu Eyes Wide Shut (1999).