Švihadlo akusticky

ŠVIHADLO SLAVÍ 40 LET! Za tu dobu kapelou prošlo množství hudebníků. Kapela vydala 6 řadových alb (Reggae Vol.1 - 1994, Slunce – 1997, Sám si to nevychutnám – 2002, Oči otevřený – 2005, Času je málo – 2011), jedno album rarit ( k 20. výročí – Pozpátku – 2003), jeden maxisingl (REGGAE minideSKA – 2004), a k 30. výročí i výběrové album (Best of 30 – 2013). V roce 2020 vychází Švihadlu 6. řadové album Vůně trávy, u kterého si kapela pro inspiraci jela na Jamajku a na kterém spolupracovala se spoustou hostů.

Na stovkách koncertů objela celé Česko-Slovensko, okolní země i Čínu. Za album Oči otevřený Švihadlo dostalo cenu Anděl (v žánru ska®gae).