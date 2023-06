Peter Hook v Praze

Peter Hook vyráží se svou kapelou The Light na turné, aby připomněl nesmrtelný odkaz zásadních skupin hudební historie – Joy Division a New Order. Šňůra se vztahuje k 35. výročí vydání alba Joy Division Substance a během koncertu kapela přehraje všechny skladby nejen z této desky, ale také ze stejnojmenného počinu New Order.

Post-punkoví fanoušci se mají v pondělí 20/11 na co těšit!

