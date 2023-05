The best of French chanson: Charles Aznavour, Jacques Brel and more

Přijďte se inspirovat francouzskou hudbou na koncert The Best of French Chanson: Charles Aznavour, Jacques Brel a další! Tento nezapomenutelný večer Vám přinese největší hity těchto legendárních zpěváků, ale také dalších francouzských umělců. Užijte si romantické balady i energické skladby v podání vynikajících hudebníků a zpěváků, kteří Vás přenesou do atmosféry Paříže 60. let.