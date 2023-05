Od září 2023 se na vás těší NOVÁ ŠKOLIČKA LETNICE (Dětská skupina) S CELODENNÍM PROVOZEM od 7:30 do 17:00 hodin. Školička se nachází v Letňanech, adresa Třinecká 650 v 1. patře. Dítě je možno přihlásit na pravidelnou docházku od pondělí do pátku nebo je možno si vybrat jen některé dny. Vedený program pro děti od 2 do zahájení povinné školní docházky. Vlídný a empatický přístup. Malý kolektiv 12 dětí.

Vzhledem k malému počtu dětí a přítomnosti dvou pečovatelek je veden individuální přístup. Pěkné nové, světlé prostory vybavené nábytkem a hračkami pro malé děti. Pro děti jsou připraveny hry, říkanky, písničky, pohádky, cvičení, tanečky, hudební a výtvarné aktivity, pobyt venku. Vyplnění zájmu o docházku a více informací najdete na www.klubletnice.cz.