Jak fotit architekturu: Master Class s Iwanem Baanem

„Mým hnacím motorem je zvědavost. První pohled na místo, kde jsem nikdy nebyl, možnost vidět a vnímat dění kolem. Jakým způsobem se města rozrůstají, mění a vzájemně odlišují, je pro mě velmi důležité.“ Iwan Baan tráví svůj život převážně na cestách.

Na jedné straně spolupracuje s hvězdami světové architektury, které čekají ve frontě, než jim nafotí jejich hotové projekty. Na druhé zaznamenává život ve slumech i rozpadlých domech a svým dokumentárním pojetím redefinuje to, co je možno považovat za architekturu. To vše vždy sleduje s důrazem na dialog místa a stavby. V netradičním formátu ranní Master Class popíše Iwan Baan, jaké byly jeho začátky i cesta k úspěchu. Následně vás provede výstavou Prague Diary.

VÍCE INFORMACÍ NAJDETE ZDE