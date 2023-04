Kurzy respektujícího přístupu

Porozumět tomu, co se v dítěti děje, proč ,,zlobí“ a ,,nechce poslouchat“, může být pro nás dospělé někdy složité. Zvlášť, když si poslušnost nechceme vynucovat autoritativním způsobem, jak to bylo docela běžné v době, kdy jsme sami byli dětmi. Vzpomínky na to nejspíš nepatří k těm, které bychom si v paměti rádi vyvolávali. Pokud chcete, abyste lépe porozuměli vašim dětem, je kurz respektující výchovy určen právě pro vás. Pomůže vám lépe pochopit jednání a emoce dítěte a nasměruje vás na cestu, která povede ke spokojeným a zdravým vztahům v rodině. A nejen v ní.