VOŠP - Speciální den otevřených dveří

Zažijte novinařinu se vším všudy! Mediální den je unikátní projekt Vyšší odborné školy publicistiky, kdy si studenti na vlastní kůži vyzkouší, jak to chodí v reálné redakci. Věrná simulace novinářské profese znamená, že studenti 2. ročníku všech zaměření mají pouze pár hodin na natočení reportáží, reklamních spotů nebo vydání speciálního čísla tištěného magazínu. Navštivte jednotlivé týmy (Tv štáb, rozhlasáky, psavce, markeťáky...) přímo během mediálního dne. Přísné embargo na téma Mediálního dne až do jeho odtajnění zvyšuje napětí. Jakmile se týmy dozví téma, vzhůru do práce! Je to prostě křest ohněm. Těšíme se na vás! Vyšší odborná škola publicstiky