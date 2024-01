Ještě chvilku

Dvě sestry, Věra a Květa, přicházejí poprvé v životě do Stavovského divadla. Ne, nejsou to holčičky, ale starší dámy z malého města, které přijely na víkend do Prahy. Sice jsou svátečně oblečeny, ale z návštěvy této historické budovy mají tak trochu strach. Z nervozity se ani nedokážou včas vypravit a přicházejí pozdě.

Věra nečekaně vykřikne – pozná divadlo, o kterém jim otec vyprávěl, když byly malé. Představení je přerušeno a herci čekají, až budou obě hlučné dámy z divadla vyvedeny. Jenže Věra je přesvědčena, že jejich otec, který před mnoha lety zmizel, měl se Stavovským divadlem něco společného. A pak se začnou dít kouzla…

Rodinný titul pro Stavovské divadlo.