Kytarová zbrojnice LIVE

Maťo Mišík se svým populárním YouTube pořadem Kytarová zbrojnice, poprvé naživo!

Co na Den dětí dělat lepšího, než si hrát… hrát si na kytary. Nabitý večer plný zajímavých hostů, jakými jsou například: Antonín Salva (ve světě uznávaný vývojář kytarových efektů), Adam Krofian (The Atavists, Radim Hladík tribute), Honza Homola (Wohnout), Dan Friml (Mean Messiah, Surma, Trahir), Honza Ponocný (ex M. Žbirka, Circus Ponorka) a další včetně “tajného” hosta a malého “kytarového” překvapení. V Pražské Malostranské Besedě se též budete moci osobně setkat s tuzemskými výrobci kytarového vybavení jako např. Miles Guitars, Red Ant Stompboxes, Coffee Audio, Red Bird Instruments, Wolf Guitars, LeeHooker Instruments a další.

Pokud je vaší vášní (nejen) elektrická kytara, nenechte si tento večer ujít, kapacita klubu je omezená.