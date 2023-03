Special Easter Tribute to world legends: Duke Ellington

Přijďte si užít nezapomenutelný večer v podání zpěvačky Alice Bauer a nechte se unést do světa legendárního jazzového skladatele Duke Ellingtona. Koncert připomene to nejlepší z tvorby tohoto mistra jazzové hudby, jako jsou skladby "Take the A Train", "Mood Indigo" a mnoho dalších. S úžasným hlasem a výraznou osobností přenese Alice Bauer do našeho klubu tu nezapomenutelnou atmosféru, která provázela Ellingtonova vystoupení po celém světě.