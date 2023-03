Masta Ace & Marco Polo v Praze

Masta Ace. Jeden z posledních mohykánů devadesátkového East Coast rapu. Funkční veterán, co pořád snese nejpřísnější měřítko jak ve studiu, tak na pódiu. Týpek, co hlídá kvalitu rapu dokonce od osmdesátek a začátků s Juice Crew (Big Daddy Kane, MC Shan, Marley Marl, Biz Markie, Craig G, Roxanne Shanté, Masta Ace). MC s flow hebkou jak samet, představivostí pestrobarevnou, že by mohla u slabších kusů spustit epileptický záchvat a lyrikou, co inspirovala generace rapperů.

Doors 20:00 Start 21:00

VÍCE INFORMACÍ ZDE