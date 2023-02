Noble–Slavík–Clarvis (UK/CZ)

Trio Noble–Slavík–Clarvis představuje českého kontrabasistu Jiřího Slavíka ve spolupráci se dvěma o generaci staršími anglickými muzikanty, kterými jsou pianista Liam Noble a perkusista Paul Clarvis. Společné nahrávky tohoto uznávaného tandemu měly na Slavíka zásadní vliv už od dob, kdy je jako student londýnské Royal Academy of Music poznal. První společné album tohoto tria s názvem Nostalgia je tedy jakýmsi částečným návratem do minulosti – i proto kromě autorské hudby obsahuje i aranžmá skladeb G. Gershwina a Ch. Minguse nebo nečekané cover verze světoznámých písní It’s a Long Way To Tipperary či Škoda lásky.

Trio společně hraje čistě akustickou muziku, která hluboce vychází z jazzové tradice a způsobů hraní z minulosti. Ty se však tvůrčím způsobem transformují tak, aby odpovídaly současné době a zároveň poukazovaly na možný budoucí vývoj tohoto žánru.