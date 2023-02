Tomáš Hobzek Quartet

Kapelu zformoval bubeník a skladatel Tomáš Hobzek těsně po ukončení svých studií na VOŠ při konzervatoři Jaroslava Ježka. Hudba tohoto quarteta vykrystalizovala do velmi energické, dynamické polohy, která je podporována volnou improvizací a místy až avantgardně vedenýmy sóly. Publikum je v průběhu koncertu doslova vtaženo do děje improvizací a díky tomu pak vznikají na pódiu neopakovatelné hudební okamžiky. Repertoir je zcela autorský a přispívají do něj všichni členové. Kapela má na kontě dvě alba vydané u vydavatelství Animal Music, první s názvem Stick It Out a druhé pojmenované Supernatural Phenomena.

Hudbu především z druhé zmiňované bude na nadcházejícím koncertu představovat.