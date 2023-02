The Silver Spoons + Blahalouisiana

Po vydání alba a intenzivní letní sezóně se The Silver Spoons vrací do podzemí na krátkou šňůru pouhých čtyř exkluzivních klubových koncertů, které ukončí v Paláci Akropolis. Je to jedinečná příležitost slyšet jak jejich klasické rádiové hity jako He’s Got My Money Now, tak i pomalejší a nové písničky, které na letních koncertech ne vždy dostanou prostor. V Praze a Brně je doprovodí maďarský indie fenomén Blahalouisiana, který do Čech ještě nezavítal.

The Silver Spoons je úspěšná česká anglicky zpívající indie pop-rocková kapela z Prahy. Kapela vyčnívá osobitým, vysoce energickým projevem, který v kombinaci s tanečními melodiemi a šmrncovními kytarovými riffy dobije každé publikum.

